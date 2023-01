Vereador de BH Walter Tosta (PL) morre aos 64 anos

Parlamentar, eleito em 2020, enfrentava um câncer (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O vereador de Belo Horizonte Walter Tosta (PL), de 64 anos, morreu nesse domingo (08/01) por complicações de um câncer. Ele será velado nesta segunda-feira (09/01), às 10h, na sede da União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, no bairro Jardim América, Região Oeste da capital.A previsão é de que o sepultamento ocorra às 16h. Em setembro, Walter Tosta renunciou a uma nova candidatura ao legislativo federal por motivos de saúde.O parlamentar nasceu no Rio de Janeiro, em 1956. Ele foi o 9º vereador mais votado de Belo Horizonte em 2020, com mais de 8 mil votos. Também foi deputado estadual e deputado federal.Cadeirante desde os 15 anos, quando foi atingido por uma bala perdida no Rio de Janeiro, uma das bandeiras defendidas por Tosta em sua legislatura era a da acessibilidade. Aos 22 anos, fundou a União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, onde será velado.