Ministro determina retirada imediata de acampamentos bolsonaristas

Bolsonaristas invadiram e depredaram sedes dos três poderes em Brasília (foto: Sergio Lima / AFP) Ministro da Defesa, José Múcio determinou que as Forças Armadas retirem imediatamente todos os acampamentos de bolsonaristas que foram levantados em frente a quartéis da Aeronáutica, Exército e Marinha em todo o Brasil.





Buscando conter os ataques aos prédios públicos que são sede dos três poderes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal.

Desde que Lula foi eleito, no fim de outubro do ano passado, bolsonaristas inconformados com o resultado do pleito passaram a obstruir estradas federais e estaduais e a levantar acampamentos em frente a áreas militares.