Três Poderes assinam nota em defesa da democracia; veja o que dizem

Lula e Alckmin em reunião com representantes dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo (foto: Reprodução/Youtube) Os presidentes dos Três Poderes assinaram nesta segunda-feira (9/1) uma manifestação conjunta em repúdio aos atos terroristas de ontem, em Brasília.

Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. #EquipeLula pic.twitter.com/p6dOtuh8S6 %u2014 Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

O documento é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber; e pelo presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rego. Grupo se reuniu nesta manhã no Palácio do Planalto.





