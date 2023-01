Moraes ordena que hotéis façam listas de hóspedes que chegaram a Brasília

Durante ataque ao Congresso, gabinete de Alexandre de Moraes teve a porta depredada (foto: Evaristo Sá/AFP) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que os hóteis do Distrito Federal façam listas com a identificação dos hóspedes que chegaram em Brasília a partir da última quinta-feira (5/1).

Conforme a decisão, assinada na madrugada desta segunda-feira (9/1), o objetivo é ajudar na investigação dos envolvidos no ato terrorista no Congresso Nacional desse domingo (8/1).









No texto, o ministro da Suprema Corte também determinou que a Polícia Federal (PF) obtenha imagens de todas as câmeras de segurança do Distrito Federal, para que possam auxiliar no reconhecimento facial dos terroristas.





Bolsonaristas detidos









Desde ontem, mais de 300 pessoas foram presos pelo ato terrorista.





Invasão no Congresso





Na tarde desse domingo, bolsonaristas invadiram o Congresso se manifestando contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.





Desde o fim das eleições presidenciais, em 30 de outubro, apoiadores extremistas protestam contra o resultado das urnas e demandam intervenção militar em todo o país.





No ápice do extremismo, bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, Congresso e STF.





No ato terrorista, partes do patrimônio público - como mesas, cadeiras e armários - foram depredadas pelos extremistas. Dentro do STF, arrancaram a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, principal desafeto dos bolsonaristas.





De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao menos 300 terroristas já foram presos.

Com a invasão ao Congresso, Lula decretou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal (DF) . Ricardo Garcia Capelli, atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, será o interventor no DF. A intervenção será feita no âmbito da segurança pública até o dia 31 de janeiro.