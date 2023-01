Casas populares e Anel Rodoviário pautam conversa entre Fuad e Pacheco

Pacheco (esq.) e Fuad (dir.) se reuniram na capital federal (foto: Instagram/Reprodução)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi a Brasília (DF) nesta terça-feira (24/1) conversar com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional. Em pauta, estiveram o Anel Rodoviário da capital e a possibilidade de ampliação do número de casas populares existentes na cidade."(O) Anel Rodoviário (é) uma importante via que necessita de intervenções cobradas há décadas pelos usuários para evitar acidentes, mortes e as constantes retenções no tráfego de veículos", disse Pacheco, nas redes sociais, ao comentar o encontro com o colega de partido.Em agosto do ano passado, a Prefeitura de BH concluiu a construção de uma área de escape no Anel . A via, porém, é de responsabilidade do governo federal.Ao tratar da pauta habitacional, o senador afirmou que a ideia é tentar encontrar, no poder Legislativo, "medidas que visem assegurar investimentos para obras de ampliação de unidades habitacionais" em BH.procurou o Executivo municipal para saber se Fuad levou, a Pacheco, algum tipo de documento detalhando as duas reivindicações. Se houver resposta, este texto será atualizado.