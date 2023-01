PL, partido de Bolsonaro, acusa Moro de se beneficiar de caixa dois

De acordo com PL, Moro teria usufruído de caixa dois para se eleger ao Senado

A denúncia foi feita à Justiça em 23 de dezembro, mas estava sob sigilo até 17 de janeiro. As informações foram adiantadas pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.

"O que se inicia como uma imputação de arrecadação de doações eleitorais estimáveis não contabilizadas, passa pelo abuso de poder econômico e termina com a demonstração da existência de fortes indícios de corrupção eleitoral", disse o PL na ação.

O partido alega que houve “desequilíbrio” na disputa ao Senado, provocado por “abuso de poder econômico”. Isso fez com que Moro tivesse mais chances de vencer. Moro se elegeu com 1,9 milhão de votos (33,5%), ficando à frente de Paulo Martins, do PL, que obteve 1,7 milhão de votos (29,1%).