Carlos Bolsonaro critica mudança no comando das Forças Armadas: 'Vergonha'

Carlos Bolsonaro (Republicanos) está insatisfeito com a mudança no comando do Exército (foto: Reprodução/Instagram) O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou as mudanças no comando das Forças Armadas feitas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele, que está nos Estados Unidos desde a posse do petista, ressaltou que tem “vergonha” do que se transformou “a essência do alto escalão”.









Segundo ele, o novo comandante faz “jogo sujo”. “Alegam não se meter em política, mas jogam o jogo político deslavado e mais sujo que ninguém jamais viu seus estrelados fazerem”, escreveu.





Tenho vergonha do que se transformou a essência do alto escalão das Forças Armas do Brasil de primeiro de janeiro de 2023 em diante! Alegam não se meter em política, mas jogam o jogo político deslavado e mais sujo que ninguém jamais viu seus estrelados fazerem! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 25, 2023



Carlos Bolsonaro é investigado





Investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa e com o sigilo bancário quebrado, Carlos Bolsonaro está em Atlanta (EUA) desde dezembro do ano passado.