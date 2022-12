Carlos lamenta críticas a Bolsonaro: 'Não pode estalar dedos e resolver'

Recentemente, Jair Bolsonaro (PL) foi visto chorando durante um evento das Forças Armadas (foto: YouTube/Reprodução)

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (15/12) para lamentar as críticas feitas a seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL): "Ele não tem o poder de estalar os dedos e resolver tudo"."Como alguns podem esquecer tão rápido os sacrifícios de um homem que praticamente deu a vida, remando contra uma maré de podridão, com resiliência de modo a conseguir avanços nunca imaginados", reclamou Carlos,"Não é gênio da lâmpada, alvejado sem piedade por gente que se acha dona da verdade", completou.

O vereador carioca pediu para que "as pessoas ditas 'do bem'" se coloquem no lugar do presidente e tentem imaginar como ele deve se sentir.



Em outra postagem, Carlos destacou que as pessoas querem resultados rápidos e que "não há respeito, não há nada que gente imediatista e incapaz de compreender possa levar em consideração".



Por fim, ele afirmou que entre os críticos ao seu pai estão pessoas inocentes, sujas e caçadores de likes. E lamentou que "não há compaixão e muito menos reflexão diante do quadro".





Desde que perdeu a eleição, no dia 30 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro realizou poucas aparições públicas e, diferentemente do que era habitual antes do acontecimento, passou a realizar menos postagens para seus seguidores em suas redes sociais.