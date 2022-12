Líder do governo no Senado: 'Presidente acha que vai ser preso'

Líder do governo no Senado afirmou que presidente Jair Bolsonaro (PL) está com medo de ser preso por ordem de Alexandre de Moraes (foto: Bruno Santos/Folhapress)

Líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou temor em ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes.A fim de evitar a ida de políticos governistas para a prisão, foi sugerido ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que os senadores apresentem, ao Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus preventivo, buscando proteger os aliados.



O pedido, segundo Portinhos, seria usado para defender parlamentares aliados de Bolsonaro, que estariam sendo perseguidos por Moraes com decisões arbitrárias.

"O presidente nos disse que acha que vai ser preso pelo STF. Está com medo de ser preso, e nós, também", afirmou o senador.