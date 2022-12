Moraes sobre atos bolsonaristas: 'Ainda tem muita gente a prender e multar'

O ministro do STF é o relator de inquéritos que investigam disseminação de fake news e atos contra a Corte (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

O ministro Alexandre de Moraes afirmou nesta quarta-feira (14/12) que "ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar", se referindo a atos cometidos por bolsonaristas e disseminação de fake news.





A declaração foi feita em um evento no qual Moraes participou ao lado do ministro Dias Toffoli. Na ocasião, ele comentou os dados citados pelo colega em relação a condenações nos Estados Unidos de pessoas que invadiram o Capitólio para tentar impedir a posse de Joe Biden, além de outras responsáveis por espalhar notícias falsas.





"Fiquei feliz com a fala do Toffoli porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar", afirmou.





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é o relator de inquéritos que investigam o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados por espalhar notícias falsas e atentar contra as instituições





Moraes não citou Bolsonaro nem outro ator específico. Na palestra, ele falou sobre nazismo e afirmou que tribunais constitucionais, como o STF, são fundamentais para conter investidas autoritárias.





Invasão ao Capitólio





O ministro Dias Toffoli destacou que a invasão ao Congresso dos EUA no início de 2021 já levou à prisão de 964 pessoas em 50 estados diferentes. Disse que as penas podem chegar a 20 anos de reclusão e cobrou do Superior Tribunal de Justiça (STJ) um endurecimento na jurisprudência relativa a indenizações.





Toffoli citou o exemplo do americano Alex Jones multado em US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 8 bilhões, por alegar falsamente que o tiroteio na escola de Sandy Hook, em 2012, foi uma farsa.