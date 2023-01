Carlos Bolsonaro ironiza fala de Haddad: 'Olha o bicho! É um gênio!'

Carlos ironizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas redes sociais (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)









No mesmo dia, Haddad disse que não consome sem estar atento a qual produto está adquirindo.





As declarações foram dadas durante sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.





“Até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista, que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção em qual produto estou adquirindo. Não compro nem um palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromisso com as minhas questões”, disse.



O evento reúne líderes políticos de todo o mundo, além de representantes de empresas, da sociedade civil, ativistas e jornalistas.



Depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confessou que não consome produtos de empresas que não possuem a mesma ideologia que ele, o filho do ex-presidente e vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou as redes sociais para criticar a declaração do petista.