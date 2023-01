Lula sobre Imposto de Renda: 'Diminuir para o pobre e aumentar para o rico'

“Quero fazer uma mudança no Imposto de Renda. Quem ganha R$ 3 mil paga mais proporcionalmente do que quem ganha R$ 100 mil. Temos que mudar a lógica. Fui eleito para fazer coisas melhores do que eu fiz antes. E é isso que vamos fazer”, disse em encontro com representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto.





A promessa foi feita durante a campanha eleitoral de 2022.





O presidente disse que quer “mudar a lógica” do sistema tributário e gerar o nível necessário de arrecadação “para fazer política social”.

Promessa de aliviar a carga tributária sobre os mais pobres foi feita por Lula durante a campanha eleitoral de 2022 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



“Vamos mudar a lógica: vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. É necessário uma briga? É necessário. É necessário muito convencimento no Congresso Nacional. É necessária muita organização da sociedade. Nós temos que fazer isso. Vocês têm que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para mudarmos uma vez na vida a política tributária para colocar o pobre no Orçamento da União e colocar o rico no Imposto de Renda para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país”, seguiu.





Durante conversa, Lula chamou a atenção para a importância do diálogo na construção de vitórias políticas e exaltou mudanças feitas por ele durante o primeiro mês de governo.





