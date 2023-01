Filho de Lula sobre Carlos Bolsonaro nos EUA: 'Eu e meu pai não fugimos'

Filho de Lula ataca Carlos Bolsonaro, que está nos EUA (foto: Redes Sociais/Reprodução)









“Só lembrando que meu pai, eu e meus irmãos não fugimos ou nos escondemos em nenhum momento... Mesmo a Lava-Jato sendo escrota e parcial!”, escreveu Luis Claudio Lula da Silva.





De acordo com a revista Fórum, o filho do ex-presidente estuda abrir mão de mais 2 anos de mandato de vereador no Rio de Janeiro para não voltar ao Brasil.





Investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa e com o sigilo bancário quebrado, Carlos Bolsonaro está em Atlanta (EUA) desde dezembro do ano passado.





Luís Claudio é filho de Lula com Marisa Letícia, que morreu em 2017 vítima de um AVC. É formado em educação física e atua na área de marketing esportivo. Já trabalhou como preparador físico em times de futebol, como Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E tem duas empresas, ambas ligadas ao esporte

O filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, nesta terça-feira (24/1), sobre a situação do filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (Republicanos). O vereador do Rio de Janeiro segue nos Estados Unidos e não pretende retornar ao Brasil.