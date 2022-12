Luís Cláudio, filho de Lula, para Carlos Bolsonaro: 'Chorão'

Luis Cláudio da Silva, filho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), discutiram nas redes sociais neste sábado (10/12) após postagem em que o vereador carioca alega que o petista tentará interferir na Polícia Federal (PF).

No Twitter, Carlos publicou duas imagens com títulos de matérias jornalísticas. Uma delas, publicada pelo "Portal UOL" na quinta-feira (8/12), fala sobre a escolha do delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que coordenou a segurança da campanha de Lula, para a chefia da Polícia Federal. A outra, publicada pela revista "Veja" na sexta-feira (9/12), diz que Luis Cláudio fez movimentações financeiras em uma empresa que passou por investigação da corporação.

“Que meigo! Será que teremos o berreiro da tal interferência e todo aquele circo criado em passado recente? Acho que não! Estamos falando de fatos expostos pela própria imprensa e não de canalhice de determinados!”, escreveu Carlos Bolsonaro.

Nos comentários da publicação, Luís Cláudio disse que Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, questionou o uso de reportagens no tweet e chamou Carlos Bolsonaro de ‘chorão’.

“Quem interferiu foi seu pai... Você e seus irmãos são imundos... Quando falam dos imóveis, das rachadinhas e o cacete a quatro vocês falam mal da imprensa... Agora que o papai perdeu a eleição, você está chorando e abraçando qualquer coisa... Desespero... Chorão”, respondeu o filho de Lula.

A gestão da Polícia Federal foi conturbada durante o mandato de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Com várias trocas no alto comando da corporação durante os quatro anos, o presidente chegou a dizer, durante reunião ministerial em 2020, que não hesitaria em fazer mudanças para proteger sua família.