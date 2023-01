Ex-comandante do Exército ameaçou chefe da PM do DF: 'Tenho mais tropa'

General Júlio César de Arruda foi demitido do cargo de comandante do Exército no último sábado (foto: Reprodução/ALMT)



O ex-comandante do Exército, o general Júlio Cesar de Arruda, ameaçou o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o coronel Fábio Augusto Vieira, na noite do ataque do Congresso Nacional, no último dia 8. Arruda foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último sábado (21/1). A informação foi dada pela Bela Megale, colunista do jornal O Globo.









"Acho que eu tenho um pouco mais de tropa que o senhor, não é coronel?", questionou Arruda em referência ao número de policiais militares do DF que é menor que o do Exército.

Após a fala do ex-comandante, integrantes do governo federal viram a atitude como uma ação de Arruda para tentar impedir a desmobilização do acampamento dos bolsonaristas em frente ao QG do Exército.

O ex-comandante chegou a dizer ao Ministro da Justiça, Flávio Dino, que funcionários enviados pelo governo federal não prenderiam golpistas acampados em frente ao Quartel-General.





Atualmente, o coronel Fábio Augusto Vieira está preso , sob suspeita de conivência com os terroristas que invadiram o Congresso Nacional, em Brasília. Isso porque ele era o responsável pelo comando da tropa no dia da invasão às sedes dos Três Poderes.