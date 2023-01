Picanha, camarão, Nutella e Rivotril no cartão corporativo de Bolsonaro

Com a divulgação das notas fiscais do cartão corporativo, gastos em rivotril, picanha, doces e salgados chamaram atenção (foto: Mauro Pimentel/AFP)



As notas fiscais das despesas do cartão corporativo da Presidência da República do governo Bolsonaro começaram a ser divulgadas nesta segunda-feira (23/1) pela agência Fiquem Sabendo. Assim como os valores expressivos chamaram atenção, alguns gastos também. Entre eles, picanha, filé, camarão, nutella e Rivotril.





Os gastos com cartão vão de forma de brigadeiro, leite condensado, bombom Sonho de Valsa a salgadinho Fandangos, Doritos e materiais para festas infantis. Compras pessoais com cartão corporativo não são ilegais, porém, o recurso é disponibilizado para ações fundamentais ao governo.





De acordo com a agência, as notas fiscais só existem em cópias físicas e até o momento a Fiquem Sabendo escaneou cerca de 20% (aproximadamente 2,6 mil páginas) do material recebido pelo governo federal. Os documentos foram liberados à agência pela LAI (Lei de Acesso à Informação).

Neste momento, as notas fiscais já deveriam estar disponibilizadas na internet, mas elas se encontram apenas em um prédio do governo federal, em Brasília. Conforme a agência, os documentos estão arquivados em caixas de papéis e muitas das notas estão praticamente apagadas e difíceis de ler.

"Durante todo o tempo em que estivemos no espaço para copiar os documentos havia supervisão de servidores", disse a agência.