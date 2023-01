Bolsonaro: Michelle usou cartão de amiga por não ter limites de crédito

Bolsonaro (foto) afirmou que a esposa não possuía limites de crédito disponíveis (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press - 12/10/22)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a esposa, Michelle, utilizava o cartão de crédito de uma amiga porque "não possuía limites de créditos disponíveis". Revelada por uma reportagem, uma investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) mostrou que o tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro até 31 de dezembro, fez saques e pagamentos em um caixa eletrônico do Palácio do Planalto. Entre as contas quitadas, estava, justamente, o boleto do cartão da amiga de Michelle."A primeira dama utilizou o cartão adicional de uma amiga de longa data. A utilização se deu porque a Michelle não possuía limites de créditos disponíveis. A última utilização foi em julho de 2021, cuja fatura resultou em quatrocentos e oito reais e três centavos", disse Bolsonaro, ao explicar o uso, por parte de Michelle, de um cartão em nome de outra pessoa.

A amiga de Michelle é Rosemary Cordeiro. Segundo o ex-presidente, as duas têm relação de amizade há cerca de 15 anos. Bolsonaro ainda justificou o fato de Cid ser o responsável por pagar algumas contas dele e da família.



"Conforme o decreto número 10.374, de 2020, compete e faz parte das atribuições da ajudância de ordens prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente da República nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem, receber correspondências e objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens e encaminhá-los aos setores competentes, e realizar outras atividades determinadas pelo chefe do gabinete pessoal do presidente da República", pontuou.

