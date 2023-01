Quem é o general Tomás Miguel, novo comandante do Exército

O novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que estava à frente do Comando Militar do Sudeste desde 2021, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 62 anos, nasceu em São Paulo (SP), é casado e tem quatro filhos. Em 2019, assumiu o posto de general de Exército, passando a integrar o Alto Comando do Exército, órgão colegiado onde são discutidos temas da política militar terrestre e assuntos de interesse do Comandante do Exército.





O novo comandante do Exército foi nomeado professor “honoris causa” da Academia de Guerra do Exército do Equador, tendo recebido o Distintivo de Comando e Estado-Maior daquele país. Foi palestrante de diversos estabelecimentos de ensino civis e militares, dentre os quais se destacam o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores e o Colégio Interamericano de Defesa.





VIDA MILITAR

Durante a vida militar, o general Tomás foi oficial subalterno e comandante de companhia de fuzileiros no 7º Batalhão de Infantaria Blindado, em Santa Maria (RS), no 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro (RJ) e no 33º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Cascavel (PR). Foi instrutor do curso de infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), subcomandante da Companhia de Precursores Paraquedista, ajudante de Ordens do presidente da República e assessor militar do Brasil junto ao Exército do Equador.





Em missões operacionais, o general Tomás foi subcomandante do Batalhão de Infantaria de Força de Paz, no Haiti. Como oficial general, foi comandante da Força de Pacificação da Operação Arcanjo VI, no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), em 2012.





O general Tomás comandou o Batalhão da Guarda Presidencial, o Corpo de Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a 2ª Subchefia do Comando de Operações Terrestres e a 11ª Brigada de Infantaria Leve. E mais: a Academia Militar das Agulhas Negras, o Gabinete do Comandante do Exército e a 5ª Divisão de Exército, e mais recentemente, no atual posto, foi chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército.