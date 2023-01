Lula demite comandante do Exército

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu, neste sábado (21/1), o general Júlio César de Arruda do cargo de comandante do Exército.

Segundo a "GloboNews", o substituto de Arruda será o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste.Arruda havia sido nomeado para chefiar interinamente o Exército em 30 de dezembro, antes mesmo da posse de Lula. Na primeira semana de janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o efetivou no posto.O agora ex-comandante chegou a dizer ao Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), que funcionários enviados pelo governo federal não prenderiam golpistas acampados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília (DF) . O caso, ocorrido no dia 8 de janeiro, data do movimento radical que invadiu prédios dos três Poderes, foi revelado pelo jornal "The Washington Post".