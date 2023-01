Coronel da reserva do Exército é exonerado após vídeos em atos golpistas

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Adriano está com uma mulher, enquanto xinga o Exército (foto: Reprodução/Redes Sociais)

No vídeo que viralizou em diversas redes sociais, Adriano está acompanhado de uma mulher, enquanto xinga o Exército. "Forças Armadas filhas da p*. Bando de generais filhos da p*. Vão [sic] tudo tomar no c*. Vanguardeiros de m*", afirma.









"Covardes. Olha aqui o que está acontecendo com a gente. Olha aqui o povo, minha esposa. Esse nosso Exército é um m*. Que vergonha de vocês, militares", disse Adriano.





Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (10/1) a exoneração do coronel da reserva do Exército Adriano Camargo Testoni, do Hospital das Forças Armadas (HFA), após o militar ter postado vídeos participando dos ataques golpistas às sedes dos três poderes, no domingo (8/1).