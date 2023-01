MP pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibaneis Rocha e Anderson Torres

MP de Contas pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibaneis e Torres (foto: ALAN SANTOS/PR; AGÊNCIA DF/REPRODUÇÃO; MARCELO CAMARGO/AGENCIA BRASIL)

Invasão aos Três Poderes

O Ministério Público enviou pedido ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta terça-feira (10/1), para que a Corte bloqueie os bens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres.A petição foi enviada depois de dois dias que bolsonaristas cometeram atos terroristas em Brasília. Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os apoiadores do ex-presidente invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF)."Em razão de processo de Tomada de Contas e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, que provocou inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito seja decretada a indisponibilidade de bens dos Srs. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, bem como do sr. Anderson Torres, secretário de segurança do Distrito Federal exonerado, bem como de outros responsáveis, sobretudo de financiadores de mencionados atos ilegais", diz o despacho do subprocurador-geral do PM, Lucas Rocha Furtado.O pedido de Furtado foi feito dentro do processo para identificar os responsáveis por financiar os ataques terroristas, bem como dos agentes públicos que se omitiram durante a invasão. Caso o Tribunal confirme a participação direta ou indireta de agentes nos atos, eles podem ser condenados ao ressarcimento aos cofres públicos.Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) nesse domingo (8). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília. Até esta terça-feira (10), cerca de 1.200 estavam detidas no QG do Exército.Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar Ibaneis Rocha do governo do DF por 90 dias