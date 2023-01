Ciro Nogueira contraria bolsonaristas e é a favor da intervenção no DF

Ciro é próximo de Jair Bolsonaro e foi ministro da Casa Civil (foto: ALAN SANTOS/PR)





O decreto foi assinado por Lula depois da invasão terrorista comandada por bolsonaristas no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).





Na contramão dos colegas, como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, Luis Carlos Heinze (PP-RS), Carlos Viana (PL-MG), Eduardo Girão, Carlos Portinho (PL-RJ), Zequinha Marinho (PL-PA), Plínio Valério (PSDB-AM) e Styverson Valentim (Podemos-RN), Ciro se posicionou a favor do governo petista.

A votação no Senado foi simbólica, ou seja, não foi preciso o uso do painel eletrônico para a contagem dos votos, mas a decisão de Nogueira acabou repercutindo nas redes sociais. Nos grupos bolsonaristas no Telegram, o ex-ministro já é chamado de “traidor”.





Durante os ataques, no domingo, Nogueira pediu "sensatez" aos invasores. “Peço a todos equilíbrio e sensatez. A democracia se fortalece no contraditório e no respeito às diferenças”, escreveu no Twitter.





Invasão aos Três Poderes

Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)



Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.



Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF),



Ontem, segunda-feira (9/1), Lula e representantes de todos os estados fizeram reunião pela democracia. Depois, caminharam juntos do Planalto ao STF.



Também na segunda, os acampamentos de bolsonaristas golpistas foram enfim desmontados após ordem do STF. Mais de 1,2 mil foram detidos em Brasília. Concentrações também foram desfeitas em SP, Rio e outras capitais. Na maioria dos casos, sem confrontos.

O ex-ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Ciro Nogueira (PP-PI) votou, nesta terça-feira (10/1), a favor do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que impõe intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal.