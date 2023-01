Michelle Bolsonaro debocha de lista de visitas divulgada por governo Lula

Michelle publicou uma notícia sobre a relação dos registros de entrada na residência oficial do presidente com um GIF da atriz Shirley Temple dando risada e uma mensagem: “Fazendo só uma correção: ‘a cabeleireira' é minha manicure”.





A lista de visitas da ex-primeira-dama estava sob sigilo de 100 anos decretado por Bolsonaro.





Ao todo, 565 pessoas estiveram na residência oficial da Presidência da República para ver Michelle entre 2021 e 2022.





A pessoa que mais esteve no palácio para encontrar a ex-primeira-dama foi a diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Limeira de Sá.

De acordo com o documento, Nídia esteve no Alvorada 51 vezes. A pauta de acessibilidade era a favorita de Michelle quando ainda era primeira-dama. Na posse do marido, ela ganhou evidência ao fazer um discurso em libras.





O segundo maior visitante de Michelle foi um pastor. Claudir Machado, da Igreja Batista Atitude em Brasília, esteve no Alvorada 31 vezes.





Juliene Cunha, cabeleireira da primeira-dama, esteve 24 no Palácio e Cynara Boechat, estilista, esteve no local 5 vezes.