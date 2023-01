Bolsonarista que levou réplica da Constituição se entrega à PF em Minas

Nas imagens que viralizaram, homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





O homem que levou a réplica da Constituição Federal de 1988 do Supremo Tribunal Federal (STF) durante invasão em Brasília no último dia 8 de janeiro, foi preso, nesta quarta-feira (25/1), em Varginha, no Sul de Minas Gerais.Identificado como Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, o bolsonarista já havia entregado a réplica à Policia Federal (PF) e prestado depoimento no dia 12 deste mês. Marcelo foi liberado após depoimento. Em seguida, a PF abriu um inquérito que resultou no mandado de prisão.Nesta quarta-feira (27), ele se entregou acompanhado por um advogado foi encaminhado a um presídio da região, onde fica à disposição do STF.Nas imagens que viralizaram após o quebra-quebra em Brasília, um homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição, que estava na sede do STF.O bolsonarista aparece segurando o livro em cima da escultura 'A Justiça' do artista mineiro Alfredo Ceschiatti. A obra foi pichada com a frase "perdeu, mané".