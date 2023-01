Réplica da Constituição roubada por golpistas no STF é recuperada

Nas imagens que viralizaram, homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição (foto: Reprodução/Redes sociais)

Quatro dias após os ataques à sede do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), anunciou que o exemplar da Constituição roubado pelos terroristas no STF foi apreendido e recuperado.



"Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá", escreveu Dino no anúncio, publicado em suas redes sociais.



Conforme uma apuração do UOL Confere, a versão da Constituição Cidadã de 1988 que foi roubada por bolsonaristas no último domingo (8) não é original, mas sim uma réplica.



Nas imagens que viralizaram após o quebra-quebra em Brasília, um homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição, que estava na sede do STF. O bolsonarista aparece segurando o livro em cima da escultura 'A Justiça' do artista mineiro Alfredo Ceschiatti. A obra foi pichada com a frase "perdeu, mané".