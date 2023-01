Fuad Noman: 'Não vamos permitir movimentos golpistas em Belo Horizonte'

Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, na posse do vereador Gabriel Azevedo como Presidente da Câmara Municipal, no último dia 1 de janeiro

Perguntado sobre como a PBH tem se preparado para eventuais manifestações golpistas na capital mineira, Fuad Noman afirmou que a prefeitura está preparada para cumprir seu dever constitucional, presente no juramento feito pelo prefeito ao assumir o cargo, de defender as constituições do país, do estado e as leis municipais.