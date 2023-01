Terrorismo em Brasília: 1.418 suspeitos estão presos por ato golpista

Extremistas invadiram e deprederam o Congresso Nacional no último domingo (8/1) (foto: Foto: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)



O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou, nessa quarta-feira (11/1), que 1.418 suspeitos já foram detidos pela participação na invasão do Congresso Nacional, em Brasília, que aconteceu no último domingo (8/1).





De acordo com o CNJ, desse total, 222 foram presos na Praça dos Três Poderes e 1.196 no acampamento em frente ao Quartel General do Exército de Brasília.





Eles foram ouvidos pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e passaram por triagem do Instituto Médico Legal (IML).









“Foram encaminhadas, os homens, ao Complexo Penitenciário da Papuda e, as mulheres, à Penitenciária Feminina do Distrito Federal”, detalhou o CNJ.





Audiências





De acordo com o CNJ, devido ao grande número de audiências, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), delegou aos juízes estaduais do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) e aos juízes federais do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região -TRF1), a competência de conduzir as audiências.





O intuito é realizar o procedimento no menor tempo possível. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o próximo domingo (15/1).





“Vale ressaltar, por fim, que a competência dos Juízes Estaduais e dos Juízes Federais está restrita à realização das audiências de custódia, pois a decisão da liberação ou não dos presos competirá, exclusivamente, ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal”, detalhou o CNJ.