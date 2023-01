PSDB sobre fala de Lula: Quem chama impeachment de golpe ataca a democracia

Lula durante entrevista coletiva em Montevidéu, no Uruguai, nessa quarta-feira (25/1) (foto: Dante Fernandez/AFP) O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) respondeu à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chamou o ex-presidente Michel Temer (MDB) de "golpista", em referência ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A declaração de Lula foi dada nessa quarta-feira (25/1), durante uma entrevista coletiva em Montevidéu, no Uruguai.





"Infelizmente é preciso repetir. Quem chama o Impeachment de Dilma de Golpe ataca a democracia no Brasil, o Congresso e o STF. É um discurso extremista e incentiva o ataque às instituições", publicou o PSDB nas redes sociais, ontem.





Infelizmente é preciso repetir.



Quem chama o Impeachment de Dilma de Golpe ataca a democracia no Brasil, o Congresso e o STF. É um discurso extremista e incentiva o ataque a instituições. %u2014 PSDB %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@PSDBoficial) January 25, 2023





Impeachment de Dilma

O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi aprovado na Câmara dos Deputados por 367 votos a favor, contra 137 deputados que votaram contra. Na época, todos os 52 parlamentares do PSDB que compunham a Casa Legislativa votaram a favor do afastamento da ex-presidente.





Já no Senado, 61 senadores votaram a favor, contra 20 parlamentares. Assim como na Câmara, todos os senadores do PSDB votaram a favor do impeachment. Ao todo, 11 parlamentares.





Deputados e os senadores a favor do impeachment de Dilma





Temer golpista





Durante visita ao Uruguai, Lula disse ter herdado um país "semidestruído" e que isso o obriga a estabelecer metas para o Brasil. Lula chamou Temer de "golpista" ao citar que todo o benefício social que os governos petistas implementaram no país foi destruído.





"Hoje, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo que fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em seis anos, ou em sete anos, nos três do golpista Michel Temer, e quatro, do governo Bolsonaro", disse Lula.