Lula sobre encontro com Biden: 'Brasil de volta ao debate mundial'

Lula e Biden discutiram temas como meio ambiente e a relação comercial entre os dois países (foto: AFP)

Hoje retorno ao Brasil depois de um ótimo encontro com o presidente Joe Biden, @POTUS, nos EUA. Estamos voltando a estabelecer parcerias importantes para o cuidado com nosso meio ambiente e na defesa da democracia. O Brasil está de volta ao debate mundial. Bom dia para todos. %u2014 Lula (@LulaOficial) February 11, 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna neste sábado (11/2) ao Brasil depois de uma visita ao presidente dos EUA, Joe Biden, durante a qual foram discutidos temas como meio ambiente e a relação comercial entre os dois países. Segundo a agenda oficial de Lula, ele desembarca na base aérea de Brasília às 20h10 e não tem compromissos a cumprir.Na rede social, Lula tuitou antes de embarcar classificando como "ótimo" o encontro com Biden. "Estamos voltando a estabelecer parcerias importantes para o cuidado com nosso meio ambiente e na defesa da democracia. O Brasil está de volta ao debate mundial", escreveu o presidente.No encontro, Biden se mostrou interessado em colaborar com o Fundo Amazônia, mas não mencionou o valor a ser liberado pelo país ou contrapartidas exigidas pelos EUA.