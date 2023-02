Lula diz que 'acha' que EUA vão entrar no Fundo Amazônia

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10/2), após encontro com Joe Biden (foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Nesta sexta-feira (10/2), o presidente Luís Inácio Lula da Silva, se reuniu com o líder americano, Joe Biden. Após a reunião, Lula fez um discurso para a imprensa na frente da Casa Branca, residência oficial do governo norte-americano, onde afirmou que acredita que os Estados Unidos vão participar do Fundo Amazônia.

"Não só acho que vão, como é necessário que participem, porque veja: o Brasil não quer transformar a Amazônia em um santuário da humanidade, mas também o Brasil não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano", completou Lula.

Segundo o presidente, a conversa com Biden não foi focada especialmente no Fundo Amazônia, porém afirmou que discutiu a necessidade de países ricos financiarem ações de preservação do meio ambiente em países em desenvolvimento.

"Não discuti especificamente o Fundo Amazônia. Eu discuti a necessidade dos países ricos assumirem a responsabilidade de financiar todos os países que têm florestas. Só na América do Sul, além do Brasil, temos Equador, temos a Colômbia, temos Peru, temos Venezuela, temos as Guianas, vários países que temos que cuidar", relatou Lula.