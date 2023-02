Lula, com Biden, critica Bolsonaro: 'Menosprezava relações internacionais'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta sexta-feira (10/2). O início da conversa foi transmitido nas redes sociais do brasileiro e, em um trecho, o petista fez críticas ao seu antecessor no cargo, Jair Bolsonaro (PL).









Além disso, o petista citou os últimos quatro anos do governo Bolsonaro e ressaltou que seu antecessor não gostava de manter relações com outros países e focava em disseminar informações falsas. “O senhor sabe que o Brasil ficou quatro anos se automarginalizando. O presidente não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com a fake news de manhã, de tarde e à noite. Ele parece que menosprezava relações internacionais”, ressaltou.

Logo na sequência, Biden brincou que "parece familiar" a situação que Lula contou, se referindo também a seu antecessor, Donald Trump, com quem Bolsonaro se identificava. A transmissão da conversa foi interrompida.

Lula se encontrou com Joe Biden nesta sexta-feira (10/2), em Washington, nos Estados Unidos (foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Lula aponta semelhanças entre Bolsonaro e Trump





A resposta foi dada ao ser questionado pela jornalista Christiane Amanpour sobre a invasão ao Congresso Nacional brasileiro comandada por apoiadores de Bolsonaro.





Lula comparou o ato com o que aconteceu nos EUA, quando apoiadores de Trump invadiram o Capitólio.