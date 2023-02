Lula, nos EUA: 'Bolsonaro não tem chance de voltar à Presidência'

(foto: Ricardo Stuckert/Divulgaçãoo) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10/2) que o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) "não tem chance de voltar à Presidência". A declaração ocorreu durante entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN internacional, durante viagem aos Estados Unidos para reunião com o líder americano, Joe Biden.









Em indireta a Bolsonaro, o petista disse que o país teve "indústria de fake news", que "não conseguiu combater em igualdade de condições", e que "nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista".

Flávio sobre o retorno de Bolsonaro ao Brasil: 'Ele não fala' No Brasil, nós somos um país mais pacificado. O brasileiro, na sua índole, ele gosta de música, ele gosta de futebol, de carnaval. Não é um povo que tem a cultura de odiar. O que aconteceu é que tivemos uma indústria de fake news que nós não conseguimos combater em igualdade de condições. E estou convencido de que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Uma eleição sempre será dividida quando tem dois candidatos." No Brasil, nós somos um país mais pacificado. O brasileiro, na sua índole, ele gosta de música, ele gosta de futebol, de carnaval. Não é um povo que tem a cultura de odiar. O que aconteceu é que tivemos uma indústria de fake news que nós não conseguimos combater em igualdade de condições. E estou convencido de que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Uma eleição sempre será dividida quando tem dois candidatos."



Lula relembra ataques ao Capitólio e a Brasília





Lula ainda citou os ataques golpistas nos EUA, a exemplo do Capitólio em 2021, e os atos extremistas na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, em Brasília.





"A única coisa estranha que ocorreu foi o que aconteceu aqui no Capitólio porque jamais a gente imaginava que, no país que simbolizava a democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio ou alguém pudesse ser tão desumano como era o presidente Trump."





Em seguida, Lula destacou que Bolsonaro é uma cópia fiel do ex-presidente americano Donald Trump





"Bolsonaro é uma cópia fiel, é uma cópia. É como se você colocasse numa máquina e tirasse uma fotocopia, é a mesma coisa. Não gosta de sindicato, não gosta de empresário, não gosta de trabalhados, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com empresários. Ou seja, é ele e as mentiras dele. É ele e as fanfarras dele. Não gosta de falar com a imprensa. Nós mudamos isso. Acho que o Brasil aos poucos vai se encontrando e, aos poucos, a democracia vai prevalecer. Esse é meu compromisso e espero que, daqui a quatro anos, você possa fazer outra entrevista comigo para ver como o Brasil já estará democrático", completou.





"Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltara a Presidência da República", concluiu.