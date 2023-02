Flávio sobre retorno de Bolsonaro ao Brasil: 'Ele não fala'

Flávio disse que conversa frequentemente com o pai e afirma que ele não diz quando vai voltar (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ficou surpreso com a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou que retorna ao Brasil 'nas próximas semanas'. De acordo com o parlamentar, ele conversa frequentemente com o pai, mas Bolsonaro não menciona uma data específica. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022.