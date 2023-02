Bolsonaro avisa que voltará ao Brasil 'nas próximas semanas'

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que deve voltar ao Brasil para liderar a direita (foto: CHANDAN KHANNA / AFP) Em entrevista ao podcast "The Charlie Kirk Show", apresentado pelo representante de extrema-direita americana Charlie Kirk, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que deve voltar ao Brasil "nas próximas semanas" e coordenar as lideranças de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Tenho que continuar na política. É onde me descobri, um pouco tarde, talvez. Por ausência de lideranças de direita no Brasil, me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o país não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo", afirmou o ex-presidente, que está na política há 33 anos.









"O Brasil não tinha direita. Eu consegui juntar esse povo todo, falar dos valores e da importância deles para o futuro do Brasil. É uma massa muito grande que fará a diferença em eleições futuras", apontou.





"A esquerda me culpa deste ato do dia 8 [de janeiro], que todos nós não concordamos com invasões e depredações, tentando deixar a esquerda sozinha, sem oposição, no Brasil", completou.









Leia também: Lula e Janja se mudam para o Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (6/2) Bolsonaro é investigado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura a "instigação e autoria intelectual" da depredação das sedes dos Três Poderes.





Charlie Kirk





Ativista conservador americano, Charlie Kirk é um dos fundadores da Turning Point USA, organização responsável pela palestra do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Miami na última sexta-feira (3/2).





Kirk foi um dos apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump, que propagou teorias conspiratórias sobre supostas fraudes nas eleições presidenciais do país. Ele foi um dos apoiadores das manifestações que acarretaram o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021.





Tanto no podcast, quanto na palestra realizada por Bolsonaro, Kirk repetiu que “coisas estranhas aconteceram” nos pleitos dos dois países. Contudo, ele não apresentou quaisquer provas com relação a acusações de fraudes.