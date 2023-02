Lula e Janja se mudam para o Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (6/2)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mudou nesta segunda-feira (6/2) para o Palácio do Alvorada, a residência oficial da presidência da República, acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Os dois estavam hospedados em um hotel enquanto reformas no local eram concluídas.

A princípio, a previsão do casal de morar no Alvorada seria no fim de janeiro. Mas Janja reclamou que alguns cômodos estavam com infiltrações e janelas quebradas e que algumas obras de arte que estavam expostas no local sumiram, além de apontar piso e móveis deteriorados e tapetes rasgados em entrevista para a jornalista Natuza Nery, na