Janja participa de reunião de Lula com governadores no Planalto

Reunião com os governadores foi convocada por Lula (foto: EVARISTO SA / AFP)

A primeira-dama Janja da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (27/1) da reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os 27 governadores, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). A presença dela foi confirmada no início do encontro pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Nessa quinta-feira (26/1), chefes dos Executivos estaduais fizeram, na capital federal, uma reunião prévia ao encontro com Lula. O governador mineiro Romeu Zema (Novo) participou da conferência preliminar e vai estar, também, na agenda desta sexta-feira

Como antecipou o Estado de Minas, Zema levou na mala material detalhando as obras federais consideradas prioritárias para Minas Gerais.



O governador vai conversar com Lula sobre a necessidade de conceder, à iniciativa privada, trechos das BRs 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, e 262, entre a Grande BH e o Espírito Santo. A BR-262, aliás, deve pautar, também, as reivindicações levadas pelo governador capixaba, Renato Casagrande (PSB).