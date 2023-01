Janja critica estado de conservação do Palácio da Alvorada

Foi usado um livro de fotos publicado por Ricardo e Bruno Stuckert com registros da época do governo Dilma Rousseff (PT) para comparar o estado do palácio (foto: Reprodução/GloboNews)

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, mostrou o interior do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quinta-feira (5/1), ela reclamou que alguns cômodos estão com infiltrações e janelas quebradas e afirmou que algumas obras de arte que estavam expostas no local sumiram."O prédio físico é tombado. Estamos pensando em fazer o tombamento das coisas que estão dentro do Alvorada. Para que não aconteça mais isso de o governante chegar e tirar as coisas que são patrimônio do estado brasileiro", afirmou Janja, ao ser questionada o que planeja fazer para que isso não volte a ocorrer.Janja e Lula devem se mudar no fim deste mês para o local, que abrigou de 2019 a 2022 Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro.

Foi usado um livro de fotos publicado por Ricardo e Bruno Stuckert com registros da época do governo Dilma Rousseff (PT) para comparar o estado do palácio. Piso e móveis deteriorados e tapetes rasgados também foram apontados por ela em entrevista para a jornalista Natuza Nery, na GloboNews.



A tapeçaria 'Músicos', de autoria do pintor e muralista Di Cavalcanti, foi retirada da biblioteca e colocada em outro local da Alvorada. A mudança de lugar fez com que a obra fosse mais exposta ao sol, o que causou um desbotamento e, de acordo com Janja, deverá passar por um processo de restauração. Também foi apontado que uma imagem sacra do século XIX foi encontrada no chão.



Um cômodo que seria uma sala de jantar foi encontrado totalmente vazio, sem os móveis que deveriam estará lá.