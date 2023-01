Governo Lula extingue programa que era comandado por Michelle Bolsonaro

Pátria Voluntária foi criado em julho de 2019 e era tocado por Michelle Bolsonaro (foto: Zanone Fraissat/Folhapress)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) extinguiu o Pátria Voluntária, programa pilotado pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.Desde 2019, a ação era coordenada pela secretaria-executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, abrigada na Casa Civil. O decreto 11.329 de 1º de janeiro de 2023, que estabelece a nova estrutura da pasta, acabou com a secretaria e o programa.As exonerações da secretaria-executiva começaram a acontecer ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL), a partir de 27 de dezembro.

O Pátria Voluntária foi criado em julho de 2019 e era tocado por Michelle Bolsonaro. De acordo com dados da página oficial, ajudou a viabilizar doações para 1,2 milhão de beneficiários diretos e 3,1 milhões indiretos.



Ele tem como objetivo fomentar a prática do voluntariado e estimular o crescimento do terceiro setor, arrecadando dinheiro de instituições privadas e repassando para organizações sociais.



Uma das últimas ações do programa foi um almoço de Natal no ano passado oferecido por Michelle no Palácio da Alvorada.