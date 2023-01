Bolsonaro publica vídeo em supermercado e apoiadores acham que é um 'sinal'

Vídeo foi publicado nesta quinta-feira (5/1), mas não há informações de quando foi gravado (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo passeando por um estabelecimento da rede de supermercados Publix e alguns bolsonaristas estão encarando como um "sinal". A publicação foi feita no perfil 'Bolsonaro TV', no qual o ex-presidente divulga o aplicativo de mesmo nome.









Fora do Brasil desde a última sexta-feira (30/12), quando embarcou para Orlando , nos Estados Unidos, o vídeo foi compartilhado sem nenhuma legenda. Nos comentários, alguns bolsonaristas especularam que o vídeo era um "sinal" para um golpe que está prestes a acontecer no país.





"Ele quis dizer, VÃO AO MERCADO?????"; "ORIENTAÇÃO: Vão ao mercado pois a coisa vai ficar feio em dias hemm!!! Interpretação do vídeo!"; "Deu o recado... Estocar alimentos será necessário", especularam alguns usuários.

Desde o resultado das eleições, apoiadores extremistas do ex-presidente se manifestam em todo o Brasil pedindo um golpe, na tentativa de impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) governe o país.





Rede Publix





De acordo com a coluna do Leonardo Sakamoto, do UOL, Julie Fancelli, filha do fundador da rede, é apoiadora do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ajudou a financiar uma manifestação contra a vitória do atual presidente dos EUA, Joe Biden, eleito em 2020.









O Capitólio abriga Senado e Câmara e é onde acontece a posse do presidente eleito. A invasão ocorreu em 6 de janeiro de 2021, justamente na data em que as duas casas legislativas se reuniriam para ratificar a vitória de Joe Biden.





Postagens como presidente





Nas redes sociais, Bolsonaro continua ignorando o fim do seu mandato (2019 - 2022) e publicando números e medidas de seu governo como se ainda fosse Presidente da República.