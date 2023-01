Empresário de Jair Renan, filho de Bolsonaro, é preso por tráfico de armas

AS

Empresário de Jair Renan Bolsonaro, Maciel Carvalho pode pagar mais de 19 anos de prisão (foto: Reprodução/Instagram/Divulgação/PCDF) O empresário e influenciador digital Maciel Carvalho foi preso na manhã desta quinta-feira (5/1), em Águas Claras. Como principal alvo da Operação Falso Coach, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Maciel é investigado pelos crimes de posse e comércio ilegal de armas de fogo.









De acordo com a polícia, Maciel também é investigado pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo, podendo pegar até 19 anos de prisão.

Leia: O que equipe de Lula diz em defesa de ministra ligada a chefe de milícia preso no RJ



Operação

A Operação Falso Coach (treinador, em inglês) visou coibir os crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo, mediante falsificação e uso de documentos falsos praticados pelo influencer.





Na manhã desta quinta (5/1), a PCDF cumpriu três mandados de busca e apreensão em um imóvel de Águas Claras e em duas salas comerciais, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Em uma delas, funcionava uma loja de armas, munição e acessórios.





Toda a investigação é conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes (Corf), da Polícia Civil do DF, com apoio do Exército Brasileiro.

De acordo com a polícia, Maciel ministrava cursos de armamentos e tiros e vendia armas por meio das redes sociais, onde postava anúncios para atrair clientes e alunos. Os policiais apreenderam diversas armas de fogo, munições, aparelhos celulares, computadores e documentos diversos.