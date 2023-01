Deputado bolsonarista Otoni de Paula comparece à posse de Simone Tebet

Deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), notório apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi à posse da senadora Simone Tebet (MDB-MS) como ministra do Planejamento e Orçamento, na manhã desta quinta-feira (5/1), no Palácio do Planalto, em Brasília.Segundo o congressista, sua presença na cerimônia tem fins partidários, pois ele é da mesma legenda de Tebet, não significando adesão ou apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).No entanto, o parlamentar afirmou a jornalistas que as portas estão abertas para uma conversa. "Momento é de diálogo, mesmo estando na oposição", disse. "Minha presença aqui significa que eu faço política partidária", completou.Essa não é a primeira posse que o deputado bolsonarista comparece. Ele também esteve nos eventos de outros dois integrantes do MDB no governo Lula: Renan Filho, no Ministério dos Transportes, e Jader Filho, no Ministério das Cidades.