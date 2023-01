Tebet revela como Lula a convidou para ser Ministra do Planejamento

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) agora é ministra do Planejamento e Orçamento do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tebet tomou posse hoje (05/01), em Brasília, em uma cerimônia que reuniu vários ministros, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT); o ministro da Indústria e do Comércio e vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB); a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e outros.





Em seu discurso, Simone agradeceu ao presidente Lula por tê-la escolhido para ser ministra de uma das “pastas mais importantes e relevantes do governo”. Ela também contou como recebeu o convite para liderar o ministério que faz parte do conjunto econômico.









Tebet afirmou que, no momento em que recebeu o convite, apesar de se sentir agradecida , também pensou em questionar a decisão do petista, já que os dois têm discordâncias em relação às medidas econômicas a serem tomadas em prol do Brasil. No entanto, de acordo com a nova ministra, Lula ressaltou que ele precisava de quem pensava diferente dele para compor o novo governo.

“Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer ao presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele: ‘Presidente, nesta pauta nós temos divergências econômicas’. Ele simplesmente me ignorou e disse: ‘É isso que eu quero como presidente democrata e um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos’”, contou.





Terceira colocada na eleição presidencial, Simone Tebet declarou apoio a Lula no segundo turno da disputa, sendo peça essencial para que o petista pudesse derrotar Jair Bolsonaro (PL). Ela aceitou ser ministra do Planejamento no final do mês de dezembro do ano passado, após ser cotada para diversas outras pastas do governo.