Simone Tebet, entre o machismo e a estratégia política

'Como política habilidosa que é, Tebet entende perfeitamente o que está acontecendo' (foto: Mauro Pimentel/AFP)



"Marina resiste em ceder Ministério para Tebet". Essa foi a manchete de alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil sobre a escolha de Lula para o Ministério do Meio Ambiente.



É importante ter em mente a isenção de responsabilidade que o presidente eleito conseguiu com essa manchete: não foi Lula que negou à Tebet um Ministério relevante, mas sim uma outra aliada que está acima de qualquer suspeita para assumir a pasta do meio ambiente.



LEIA MAIS 04:00 - 12/12/2022 O que é preciso e o que é esperado para o ''pior emprego do mundo''

04:00 - 28/11/2022 O (falso) dilema de Valdemar Costa Neto ao recorrer ao TSE

04:00 - 14/11/2022 Os interesses por trás dos movimentos políticos da transição de governo



À medida que as cadeiras vão sendo ocupadas, cresce a sensação de traição. A manchete da semana passada é uma vacina contra a pecha de desleal. No entanto, a realidade é bem mais complexa do que os rótulos que a opinião pública constrói.



Lula recebe um cheque em branco dos brasileiros?

Em primeiro lugar, o partido de Tebet nunca foi uníssono no apoio de sua candidatura e continua não sendo para uma vaga na Esplanada dos Ministérios. O MDB tem interesse no Ministério dos Transportes, que talvez fique mesmo com o senador eleito Renan Filho (AL), e no Ministério das Cidades. Esse segundo ministério poderia ir para Tebet, mas não existe consenso no partido.



A dúvida é se outro nome do MDB poderia assumir o Ministério das Cidades. Um dos cotados seria o deputado José Priante (PA). Nesse caso, Tebet poderia ir para outro Ministério, talvez o do Planejamento. Evidentemente, trata-se mais uma vez de uma bem montada estratégia de comunicação. Afinal, Tebet teve sim papel fundamental para a campanha do presidente eleito no segundo turno. Na ocasião, foi prometido um Ministério para a ex-senadora, que manifestou interesse em uma pasta da área social.À medida que as cadeiras vão sendo ocupadas, cresce a sensação de traição. A manchete da semana passada é uma vacina contra a pecha de desleal. No entanto, a realidade é bem mais complexa do que os rótulos que a opinião pública constrói.Em primeiro lugar, o partido de Tebet nunca foi uníssono no apoio de sua candidatura e continua não sendo para uma vaga na Esplanada dos Ministérios. O MDB tem interesse no Ministério dos Transportes, que talvez fique mesmo com o senador eleito Renan Filho (AL), e no Ministério das Cidades. Esse segundo ministério poderia ir para Tebet, mas não existe consenso no partido.A dúvida é se outro nome do MDB poderia assumir o Ministério das Cidades. Um dos cotados seria o deputado José Priante (PA). Nesse caso, Tebet poderia ir para outro Ministério, talvez o do Planejamento.