Lula é empossado presidente do Brasil

Lula foi empossado como presidente do Brasil no Congresso Nacional (foto: Reprodução) O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), assinaram nesta tarde, em sessão realizada no Congresso Nacional, em Brasília, o termo de posse para o mandato de 2023 a 2026.

Eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno, Lula foi empossado, neste domingo (1º/1), como o 39º Presidente da República. Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retorna ao Palácio do Planalto para o seu terceiro mandato não consecutivo.









Bolsonaro foi o responsável por "romper" com um ciclo petista à frente da Presidência que perdurou por mais de uma década.

Eleição

Lula foi eleito em meio a eleição mais polarizada da história da redemocratização brasileira até o momento. Isso em decorrência da fragilidade de imagem do Partido dos Trabalhadores pós Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.





Lula venceu a eleição menos de três anos após deixar a prisão. Entre abril de 2018 e novembro de 2019, ele ficou detido acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava-Jato.





O petista deixou a prisão após 580 dias detido, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o cumprimento da pena deve ser iniciado após o esgotamento de todos os recursos, opondo-se à prisão após condenação em 2ª instância. Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas Instâncias superiores.





Posteriormente, a Corte anulou as condenações de Lula por considerar que o ex-Juiz Federal Sergio Moro, responsável por decidir os rumos do caso, atuou parcialmente no julgamento do petista. O STF ainda entendeu que a tramitação do processo ocorreu em jurisdição incompetente para o julgamento do caso.



Frente ampla

Em meio a uma onda de fake news e ataques aos governos de esquerda, Lula teve forte apoio da Frente Ampla para se eleger. Prometeu o governo de um único mandato e de restaurar a "democracia do país". O lema do seu governo: 'união e construção'.





Com a diversidade partidária exigida em seu governo, o petista trouxe legendas do chamado 'centrão' para compor pastas importantes do governo. Ao todo, Lula terá 37 ministros.





Dentre alguns nomes está Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e que também assumirá o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (PSB); Marina Silva (Rede-SP), no Ministério do Meio Ambiente; Simone Tebet (MDB-MS), que foi sua concorrente no primeiro turno, no Ministério do Planejamento e Orçamento; e Fernando Haddad (PT) no Ministério da Fazenda.