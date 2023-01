Posse de Lula: público reclama da estrutura, e alguns deixam a Esplanada

Para refrescar o calor, bombeiros jogam jatos d'água sobre o público (foto: EVARISTO SA / AFP)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que estão na Esplanada dos Ministérios para acompanhar a cerimônia de posse reclamam da falta de estrutura no local. As pessoas se queixam de água para beber e de banheiros. Algumas delas, inclusive, resolveram ir embora.

Na Praça dos Três Poderes, uma multidão enfrenta o sol sem oferta de comida e praticamente sem acesso a água e sombra.

Policiais no local afirmaram que banheiros foram disponibilizados, mas muitos dos presentes reclamavam de não haver —e a reportagem não os encontrou.

Para aplacar o calor, bombeiros estão lançando jatos d'água sobre o público. Houve registros de pessoas passando mal que precisaram ser socorridas pelas equipes de saúde.

Durante a revista para acessar o local, houve desorganização.

Mais de uma vez, grupos grandes de pessoas passaram pela barreira de uma só vez, e a reportagem flagrou gente atravessando sem ser revistada.

Após a lotação da Praça, o acesso foi fechado pela Esplanada foi fechado. Esse é um dos pontos sensíveis do ponto de vista da segurança pela proximidade com o Palácio do Planalto.

Cerimônia de Posse

A cerimônia de posse incluirá desfile em carro, shows musicais e discursos de Lula. Os organizadores do evento esperam um público total de 300 mil pessoas na Esplanada.

O petista e Geraldo Alckmin (PSB) devem chegar às 14h20 na Catedral de Brasília, com as esposas Janja e Lu Alckmin.

Depois irão ao Congresso onde será realizada uma sessão solene de posse, às 15h. Uma hora depois, Lula deve sair do Senado e ir até a área externa do Palácio do Planalto, onde terá início a cerimônia de honras militares e entrega da faixa presidencial na rampa da sede do Executivo.

Segurança

Milhares de pessoas tomam a Esplanada para assistir à posse. As filas para revista na entrada do local já reuniam centenas de apoiadores antes das 8h, com intenso fluxo de pessoas chegando nas proximidades da rodoviária central de Brasília para acessar a Esplanada.

Homens e mulheres foram divididos em filas para passar pela inspeção de segurança, e policiais pediam para esvaziarem bolsos e mochilas.

Dentro da área isolada para o Festival do Futuro, evento com mais de 50 atrações musicais, uma segunda fila se formou, percorrendo toda a Esplanada, para os apoiadores que desejavam entrar na Praça dos Três Poderes.

A reportagem flagrou o momento em que pessoas furaram o bloqueio da Polícia Militar, sem serem notadas pela segurança. Apoiadores que já estavam dentro do local protestaram e avisaram agentes da Polícia Militar, que se deslocaram para o local.

Pouco depois das 9h, a fila para entrar na Praça dos Três Poderes se transformou em uma aglomeração de pessoas. Houve correria e reclamações de "fura fila" entre os apoiadores que tentavam entrar na área mais restrita da cerimônia.

Na revista para a entrada na Praça dos Três Poderes, houve aglomeração em frente aos cinco detectores de metais e não havia orientação, sinalização, nem pessoas trabalhando para organizar a fila.

Na passagem pelo detector, policiais fizeram nova inspeção em bolsos e mochilas de quem passava.

Autoridades do Governo do Distrito Federal e integrantes do grupo de transição avaliam que a posse na capital federal deve receber cerca de 300 mil pessoas, que tomaram a capital federal divididas entre a euforia e o receio, em razão dos recentes episódios de violência e das ameaças de ataque terrorista.

Cerca de 50 mil pessoas de outras cidades se cadastraram no PT para informar que participariam da cerimônia de posse.

Para acomodar os apoiadores, o partido conseguiu autorização para usar escolas públicas como alojamento e distribuiu o restante do grupo em barracas no Parque da Cidade, no estádio Mané Garrincha e na Granja do Torto.