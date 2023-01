Posse de Lula: Nikolas reclama da falta de 'verde e amarelo' nas roupas

Nikolas foi eleito deputado federal e já declarou ser oposição do governo Lula (foto: Douglas Magno/AFP)

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para questionar a ausência de roupas nas cores verde e amarelo na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com o governo Bolsonaro, as cores marcaram as vestimentas dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).