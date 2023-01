Posse de Lula: homem é preso com faca e explosivos na entrada da cerimônia

Público já se concentra em frente ao Palácio do Planalto para acompanhar a solenidade de posse (foto: SERGIO LIMA/AFP/1/1/23)

Um homem foi preso neste domingo (1°/1) portando faca e explosivos enquanto tentava entrar na cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília (DF). Os itens foram encontrados durante a manhã, em revista feita nos cidadãos que pretendem assistir ao evento. A informação, divulgada pela "CNN Brasil", foi repassada à emissora pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).A revista que foi feita identificou fogos de artifício e uma peixeira com o homem. Ele, então, foi detido e encaminhado a uma delegacia. Segundo a emissora, o homem teria saído do Rio de Janeiro (RJ) rumo à capital federal para assistir à posse.A segurança é um dos tópicos que preocupa as autoridades responsáveis pela solenidade. Prova disso é que policiais investigam uma suspeita de bomba em uma estação do metrô da capital federal . Um pacote foi encontrado por funcionários do trem urbano, que acionaram os agentes.