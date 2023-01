Posse de Lula: policiais investigam ameaça de bomba no metrô de Brasília

Forças policiais atuam na investigação a respeito de suposta bomba no metrô da capital federal (foto: Carlos Silva/CB/D.A. Press)

Forças de segurança atuam em um caso de suspeita de bomba no Metrô-DF na manhã deste domingo (1º/1). O suposto artefato teria sido deixado na estação da 108 Sul e, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, foram os funcionários do Metrô que viram o pacote suspeito.





Por volta das 10h30, equipes do BP Cães e do Bope faziam as primeiras avaliações.

Procurado, o Metrô-DF informou, por meio da assessoria de imprensa, que aguarda a posição da Polícia Militar.



Na tarde de sexta-feira (30/12), a PM atuou em uma ameaça de bomba próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF). O suposto artefato teria sido deixado entre o STF e o Tribunal de Contas da União (TCU). Após a análise, as forças de segurança descartaram a existência de material explosivo.



Aguarde mais informações

