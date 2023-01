No dia da posse de Lula, Moro promete ser oposição: 'Em prol do Brasil'

Sergio Moro promete ser "oposição" ao governo de Lula (foto: Mauro Pimentel/AFP) O senador eleito Sergio Moro (União) usou as redes sociais para manifestar seu posicionamento contrário ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno, Lula vai ser empossado neste domingo (1º/1), no Congresso Nacional, como o 39º Presidente da República





O ex-juiz federal, um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato, sendo o responsável por ter condenado o petista, disse que vai estar na "linha de frente contra o projeto de poder do PT".

Depende de cada brasileiro fazer de 2023 um ano melhor que 2022. Eu vou fazer o que os paranaenses esperam: força e independência! Na linha de frente contra o projeto de poder do PT e em prol do Brasil. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) January 1, 2023





Isso porque a diversidade partidária em seu governo exigida pelo petista fez com que legendas do chamado 'centrão' - como o partido do ex-juiz, União Brasil - compusessem pastas importantes do governo . Com isso, a sigla de Moro será base do petista no Congresso.





Prisão de Lula

Após 580 dias detido, Lula deixou a prisão quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o cumprimento da pena deve ser iniciado após o esgotamento de todos os recursos, opondo-se à prisão após condenação em 2ª instância.

Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas instâncias superiores





Posteriormente, a Corte anulou as condenações de Lula por considerar que o ex-Juiz Federal Sergio Moro atuou parcialmente no julgamento do petista. O STF ainda entendeu que a tramitação do processo ocorreu em jurisdição incompetente para o julgamento do caso.