Em Brasília, eleitores pedem a Dilma Rousseff que coloque a faixa em Lula

Dilma herdou os eleitores de Lula e recebeu do futuro presidente a sua faixa em 2011 (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr/Wikimedia Commons)

Em Brasília, eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em festa pela posse de Lula para o terceiro mandato, pedem que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) entregue a faixa da presidência da República para seu mentor na política.









Não é a primeira vez que um presidente no cargo deixa de transmitir o posto para o sucessor. João Figueiredo, último presidente da ditadura militar, deveria passar a faixa para Tancredo Neves, o que não ocorreu com a morte do mineiro. Mas Figueiredo não passou a faixa para o substituto, José Sarney.





E em 1894, o militar Floriano Peixoto não compareceu à cerimônia de transmissão do cargo para seu sucessor, Prudente de Morais.